GT: сговор Байдена с Зеленским сыграл на руку России

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Антироссийская политика, проводимая коллективным Западом и Украиной привела к экономическому кризису в Европе и сыграла на руку Москве, написал обозреватель Карлос Мартинес в статье, опубликованной Global Times. Он подчеркнул, что обособление Европы от России равносильно экономическому самоубийству.

По словам автора американский лидер Джо Байден фактически вступил в сговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он способствовал передаче Киеву большого количества тяжелого вооружения, пообещал свою поддержку в вопросе принятия Украины в члены НАТО.

В то же время США вместе с их союзниками начали агрессивную политику против России. Они отказались вести диалог на тему гарантий безопасности в конце 2021 года, а затем ввели беспрецедентные санкции, которые ударили по ним самим.

Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более 10%, что означает быстрое снижение заработной платы, — отметил автор.

Ранее результаты опроса показали, что почти половина европейцев (49%) считают, что антироссийские действия США и их политика вокруг украинского кризиса крайне негативно скажутся на экономике Евросоюза и других государств. 26% полагают, что ЕС проводит «неумную» политику, вслед за США применяя санкции к России, а 23% считают, что Европу насильно втягивают в конфликт.