GT: санкции против России заставили Европу пересмотреть отношения с США

Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры намерены сменить курс в отношении США и достичь стратегической автономии, пишет Global Times. По мнению автора статьи, поводом для этого стали негативные последствия антироссийских санкций и стремление Вашингтона продвигать «гегемонистскую» политику.

После того как экономические ограничения против Москвы принесли вред Европе, некоторые политики в регионе начали трезветь и задумываться о том, в чем заключаются реальные интересы ЕС. Европа стремится к глобализации и мультиполяризации, тогда как США гонятся только за способами сохранения собственной гегемонии и однополярного мира, — говорится в публикации.

Обозреватель указал, что европейская стратегическая автономия потребует не только единства внутри Европы, но и сотрудничества с большим количеством стран по всему миру, чтобы сформировать благоприятную внешнюю среду для отделения от США. Сами же США постараются сдерживать эти усилия Европы, опасаясь, что ЕС больше не позволит «промывать себе мозги» и целиком полагаться на мнение Вашингтона.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы ослабить Европу. Политик добавил, что цена, которую страны Евросоюза заплатят за конфликт России и Украины окажется выше, чем при COVID-19, а в случае дальнейшего подчинения интересам военно-промышленного комплекса США Европу ждет «немыслимый ужас». Он призвал европейцев перестать «проглатывать военную пропаганду», а также перестать верить, что США и НАТО действуют из гуманных соображений.