GT: ЕС ожидает обострение энергокризиса из-за США и конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза готовятся к суровой зиме: на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на «Северных потоках» энергетический кризис будет только усугубляться, пишет китайское издание Global Times. При этом США стремятся еще больше ослабить европейскую экономику, манипулируя ценами на энергоносители, указывают авторы.

В публикации отмечается, что приобретение рядом стран ЕС энергоносителей у США по завышенным ценам — ситуация, вызванная геополитическим кризисом, а не обычная сделка по рыночным законам. По мнению аналитиков КНР, страны Евросоюза действуют во вред себе и им необходимо хорошо подумать о дальнейшем выстраивании отношений с Вашингтоном.

Эксперты подчеркивают, что Европа сможет обеспечить себе мир и развитие, только сохранив солидарность и независимую стратегию. ЕС нельзя замыкаться на энергетическом сотрудничестве с США, иначе он лишит себя устойчивого развития, резюмируют специалисты.

Директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй указывает, что энергетические компании США используют конфликт на Украине для собственного обогащения. По его словам, по мере усугубления кризиса все больше промышленных предприятий будут покидать Европу, перемещаться в Азию и Америку, что опустошит европейскую экономику.

Пока благодаря правительственным субсидиям обычные люди [в Европе] не ощущают больших изменений, однако в долгосрочной перспективе крупные долги и ослабевание национального потенциала отразится на экономическом положении европейцев, — отметил эксперт.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ «до Луны». Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение».