GT: Демократическая партия США проиграет выборы в палату представителей

Фото: Sarabeth Maney / Consolidated News Photos / Global Look Press

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил газете Global Times, что Демократическая партия США не сможет победить на промежуточных выборах в палату представителей американского конгресса. Эксперт отметил, что рейтинг одобрения президента Байдена в 39% привел к тому, что люди перестали верить демократам. Больше всего, по словам Люй Сян, американцев волнует экономический вопрос, который администрация Белого дома никак не может решить.

Самая насущная проблема для американского народа — это экономический вопрос, но президенту не о чем говорить, поскольку у него нет никаких позитивных политических предложений по созданию новых точек роста или улучшению экономической ситуации в США, — рассказал Люй Сян.

По прогнозам аналитиков, республиканцы могут увеличить количество мест в обеих палатах законодательного органа, сенате и палате представителей.

В Белом доме обеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября, сообщило ранее агентство Reuters. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом. Это также относится к выделению дополнительной финансовой и военной помощи Киеву.