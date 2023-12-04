Война Зеленского с Залужным: причина вражды, кто станет президентом Политолог Фесенко: увольнение Залужного может ослабить позиции самого Зеленского

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко публично раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Бывший боксер отметил, что занимает сторону командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По его мнению, глава государства должен будет «ответить за свои ошибки и просчеты» в период нахождения у власти. Что сейчас происходит между Зеленским и Залужным и кому из них больше доверяют украинцы — в материале NEWS.ru.

Как готовится отставка Залужного

«Украинская правда» сообщила 4 декабря, что Зеленский начал едко шутить в адрес Залужного на заседании ставки Верховного главнокомандующего. Как отметили журналисты, президент Украины «общался с другими командующими в обход главкома».

По данным источника издания, глава государства начал делить командиров ВСУ на «хороших», с которыми он взаимодействует напрямую (например, с командующим сухопутными войсками Александром Сырским), и «плохих» — тех, кто подчиняется Залужному. Как написали в статье, Зеленский даже создал отдельные каналы общения с войсками в обход главкома.

Источники уверены, что президент до сих пор не уволил Залужного из-за своих опасений. Такой шаг может повысить рейтинг главкома и способствовать старту его политической карьеры.

4 декабря газета The Financial Times отметила, что Залужный перестал появляться на встречах Зеленского с генералами. Издание напомнило о визите украинского лидера в прифронтовые области на прошлой неделе, где он общался с высокопоставленными военными, но, судя по опубликованным кадрам, главкома среди них не было.

«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления», — говорится в статье.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Как Кличко поддержал Залужного

3 декабря мэр Киева Виталий Кличко выступил в поддержку главкома ВСУ. Он согласился с недавним заявлением Залужного о патовой ситуации, сложившейся в зоне боевых действий. Как тогда отметил командующий армией, украинский конфликт «зашел в тупик» и «глубокого и красивого прорыва» не будет.

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится», — сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что его не удивляет падение популярности украинского президента. По его мнению, по итогам боевых действий Зеленский и другие руководители страны ответят за свои провалы. «Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил», — считает Кличко.

Военный корреспондент Юрий Котенок выразил мнение, что этот «наезд» мэра Киева на власть показывает, что внутриукраинский кризис начинает набирать все больший масштаб.

«Это не что иное, как окончательный выбор стороны в той грызне, которая постепенно выходит из-под киевских ковров», — отметил Котенок.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Виталий Кличко

Что о Зеленском говорил Кличко

Помимо слов в адрес главкома, Кличко также пожаловался на мизерную военную помощь, которую получает Киев. По его мнению, поставки «сильно отстают от обещаний». Мэр добавил, что лично у него нет президентских амбиций и о таких вещах «думать глупо».

По предположениям Кличко, Украина может перестать существовать как государство. Несмотря на такие заявления, мэр Киева считает, что до окончания боевых действий необходимо поддерживать Зеленского, так как он «имеет важную функцию».

Кто мог бы победить на выборах президента Украины

Научный руководитель РСМД Андрей Кортунов считает, что теоретически у Залужного есть шансы победить на президентских выборах. По мнению политолога, сложно представить, как главком будет проводить избирательную кампанию и параллельно командовать армией.

В разговоре с NEWS.ru Кортунов отметил, что на итоги выборов будет влиять ситуация на фронте: в случае провала Зеленский и Залужный будут перекладывать вину друг на друга.

«Но поскольку Залужный все-таки профессионал, то нынешнему президенту Украины будет весьма трудно доказывать, что ответственность лежит на ВСУ. Так как он отдавал распоряжения политического, а не военного характера, и они стоили украинским войскам очень дорого», — подчеркнул Кортунов.

Украинский политолог Владимир Фесенко предположил, что Зеленский нанесет «огромный удар» самому себе, если уволит Залужного. «Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут ослабить позиции самого Зеленского», — объяснил политолог.

Фесенко считает, что отстранение главкома может спровоцировать «неоднозначные последствия».

Украинское издание «Страна» сообщило 2 декабря, что Зеленский мог бы провести выборы главы государства, но с условием — если в них не будет участвовать Залужный. По мнению журналистов, президент опасается проиграть главкому.

Авторы статьи добавили, что офис Зеленского будет добиваться от Залужного отказа от участия в выборах. В ином случае главному командующему ВСУ угрожают отставкой с «максимальной дискредитацией», пишет издание.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Как Залужный пожаловался на Зеленского американцам

Стало известно, что 20 ноября во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев Залужный пожаловался, что Зеленский вмешивается в его работу. Позже президент Украины узнал об этом.

The Economist сообщал, что к 28 ноября напряжение между Залужным и Зеленским переросло в «открытый конфликт» из-за отсутствия успехов ВСУ в зоне боевых действий. По оценке издания, уровень их доверия друг к другу «находится на минимуме».

«Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным оцениваются как ужасные», — считают авторы статьи.

Кого поддерживают политики Украины

Некоторые украинские политики, как и Кличко, публично поддерживают главкома и допускают критику в адрес Зеленского. В их числе экс-президент Украины Петр Порошенко, которому накануне запретили поездку за границу.

Вторая группа политиков, напротив, начала публично критиковать Залужного, обвиняя его в провалах украинской армии в зоне СВО. Такую позицию высказывала народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

В то же время часть официальных лиц, среди которых глава парламента Руслан Стефанчук и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отрицают конфликт между президентом и главкомом. По их мнению, слухи о междоусобице — происки российских спецслужб. В офисе Зеленского придерживаются такой же версии.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Марьяна Безуглая

Кого поддерживают граждане Украины

По данным The Economist, рейтинг главкома ВСУ в два раза выше, чем у Зеленского. Как отмечает издание, президенту Украины доверяют 32% населения, а Залужному — около 70%.

По рейтингу популярности глава военной разведки Кирилл Буданов тоже обошел Зеленского. Ему доверяют 45% украинцев. Аналитики The Economist отметили, что граждане обеспокоены развитием страны и недавними коррупционными скандалами, поэтому не поддерживают главу государства, как раньше.

«Тот же опрос показывает, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим», — резюмировало издание.

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