Грызлов: Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f454a17e-7c41-11eb-aa4e-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Завершилось очередное заседание контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения, — цитирует его ТАСС.

По словам Грызлова, это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти. Он добавил, что наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса. При этом подтверждается подтягивание дополнительных сил и средств Вооружённых сил Украины и размещение боевой техники в жилых районах.

Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта, — резюмировал он.

Ранее Грызлов сообщил, что украинский проект дорожной карты свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона. Более того, он готовится к новому витку боевых действий в Донбассе. Он отметил, что украинская делегация заявила о том, что у неё нет полномочий на обсуждение гарантий ответственности Украины даже по предложенному плану.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации на онлайн-заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.