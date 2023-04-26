«Грязная бомба» под Припятью: фотографии аварии на Чернобыльской АЭС 37 лет назад на атомную станцию в Чернобыле прибыло около 240 тысяч специалистов. Именно они эвакуировали людей и очищали радиоактивную территорию

Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС

Люди в защитных масках в Чернобыле

37 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, крупнейшая в истории атомной энергетики. На атомной станции вблизи украинского города Припяти разрушился реактор четвёртого энергоблока. Взрывом в окружающую среду было выброшено облако радиоактивных веществ. Оно стало главным поражающим фактором катастрофы и было эквивалентно мощной «грязной бомбе».

Радиоактивные осадки выпали на территориях, ныне относящихся к Украине, Белоруссии и РФ. Из 30-километровой зоны вывезли около 200 тысяч людей.

В течение первых трех месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 смертей в период с 1987 по 2004 год также напрямую связывают с её последствиями. Из числа участников ликвидации аварии 134 человека пережили острую лучевую болезнь. По мнению некоторых экспертов, последствия облучения косвенно привели к гибели ещё четырёх тысяч человек.

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Группа ликвидаторов готовится к выходу на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после мощнейшего взрыва в мае 1986 года. На тот момент профессиональных ликвидаторов не было. На место аварии отправляли военных из химических, радиационных и биологических подразделений. По прибытии советским солдатам не выдали специальную химзащиту, поэтому они пользовались собственной формой из свинцовых листов толщиной 2-4 мм. Для ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС было вызвано около 240 тысяч человек.

Фото: Игорь Костин/РИА Новости Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы

Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС Возведение защитной стенки на 4-м энергоблоке

Фото: Игорь Костин/РИА Новости Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Обработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором

Фото: Игорь Костин/РИА Новости Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте

Фото: Игорь Костин/РИА Новости Дозиметристы замеряют уровень радиации

Фото: Игорь Костин/РИА Новости «Летний дневник Чернобыля». Серия. Авария на Чернобыльской АС. 1-й приз World Press Photo в категории «Наука и технологии», 1986 Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии

Строительство защитного «укрытия» над аварийным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке АЭС в ходе испытаний оборудования во время остановки реактора для очередного планово-предупредительного ремонта.Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. В результате взрыва 30-километровая зона вокруг АЭС оказалась загрязнена радиоактивными веществами. С первых же дней в Киевской области проводились дезактивация зараженной территории. Специалисты на военных вертолётах занимались пылеподавлением, отмывкой всех объектов от радиоактивного мусора и снятием зараженного грунта с поверхностей. В ход шла не только авиация, но и пожарная техника. Машины обеспечивали жидкую дезактивацию зданий — ликвидаторы мыли стены прямо из шлангов.20 мая сформировалась группа из 70 специалистов по радиационной защите из комбинатов и заводов Министерства среднего машиностроения СССР. В группу также вошла рота младших помощников дозиметрического обслуживания: 28 офицеров запаса и 75 солдат якобы «призванных на сборы». С 1 июня команда начала делать замеры вокруг взорвавшегося разрушенного блока. Первые цифры на приборе показали уровень радиации 500–600 рентген в час. Это значило, что специалистам можно было находиться в зоне радиации не дольше 45 секунд, чтобы не превышать приемлемую дозу в три рентгена в час.

Из Припяти — самого близкого населённого пункта к Чернобыльской АЭС, эвакуация населения началась только на следующий день после аварии, 27 апреля. Местные жители забирали с собой только самые необходимые вещи: документы и предметы первой необходимости. Домашних животных, детские игрушки и мебель пришлось оставлять. В 1987 году жителей Припяти переселили в город Славутич. Всего из зоны, подвергшейся загрязнению, эвакуировали около 200 тысяч человек.





Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press Разбросанные игрушки в заброшенном детском саду. Противогаз на одной из них. Загрязненная зона возле Чернобыльской АЭС, 2006 год

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-й городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом