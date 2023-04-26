37 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, крупнейшая в истории атомной энергетики. На атомной станции вблизи украинского города Припяти разрушился реактор четвёртого энергоблока. Взрывом в окружающую среду было выброшено облако радиоактивных веществ. Оно стало главным поражающим фактором катастрофы и было эквивалентно мощной «грязной бомбе».
Радиоактивные осадки выпали на территориях, ныне относящихся к Украине, Белоруссии и РФ. Из 30-километровой зоны вывезли около 200 тысяч людей.
В течение первых трех месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 смертей в период с 1987 по 2004 год также напрямую связывают с её последствиями. Из числа участников ликвидации аварии 134 человека пережили острую лучевую болезнь. По мнению некоторых экспертов, последствия облучения косвенно привели к гибели ещё четырёх тысяч человек.
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Группа ликвидаторов готовится к выходу на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после мощнейшего взрыва в мае 1986 года. На тот момент профессиональных ликвидаторов не было. На место аварии отправляли военных из химических, радиационных и биологических подразделений. По прибытии советским солдатам не выдали специальную химзащиту, поэтому они пользовались собственной формой из свинцовых листов толщиной 2-4 мм. Для ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС было вызвано около 240 тысяч человек.
Строительство защитного «укрытия» над аварийным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке АЭС в ходе испытаний оборудования во время остановки реактора для очередного планово-предупредительного ремонта.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. В результате взрыва 30-километровая зона вокруг АЭС оказалась загрязнена радиоактивными веществами. С первых же дней в Киевской области проводились дезактивация зараженной территории. Специалисты на военных вертолётах занимались пылеподавлением, отмывкой всех объектов от радиоактивного мусора и снятием зараженного грунта с поверхностей. В ход шла не только авиация, но и пожарная техника. Машины обеспечивали жидкую дезактивацию зданий — ликвидаторы мыли стены прямо из шлангов.
20 мая сформировалась группа из 70 специалистов по радиационной защите из комбинатов и заводов Министерства среднего машиностроения СССР. В группу также вошла рота младших помощников дозиметрического обслуживания: 28 офицеров запаса и 75 солдат якобы «призванных на сборы». С 1 июня команда начала делать замеры вокруг взорвавшегося разрушенного блока. Первые цифры на приборе показали уровень радиации 500–600 рентген в час. Это значило, что специалистам можно было находиться в зоне радиации не дольше 45 секунд, чтобы не превышать приемлемую дозу в три рентгена в час.
Из Припяти — самого близкого населённого пункта к Чернобыльской АЭС, эвакуация населения началась только на следующий день после аварии, 27 апреля. Местные жители забирали с собой только самые необходимые вещи: документы и предметы первой необходимости. Домашних животных, детские игрушки и мебель пришлось оставлять. В 1987 году жителей Припяти переселили в город Славутич. Всего из зоны, подвергшейся загрязнению, эвакуировали около 200 тысяч человек.
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Обработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте
Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press
Разбросанные игрушки в заброшенном детском саду. Противогаз на одной из них. Загрязненная зона возле Чернобыльской АЭС, 2006 год
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
Ограждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 год
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-й городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
«Летний дневник Чернобыля». Серия. Авария на Чернобыльской АС. 1-й приз World Press Photo в категории «Наука и технологии», 1986 Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии
Фото: Игорь Костин/РИА Новости
Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы