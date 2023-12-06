Грузовое судно врезалось в мост в Суэцком канале

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Грузовое судно столкнулось с понтонным мостом неподалеку от египетской Исмаилии, сообщает телеканал Al-Qahera. Движение по Суэцкому каналу приостановлено из-за аварии.

По информации журналистов, на месте работают экстренные службы. Они устраняют последствия столкновения. Другие подробности не приводятся. Данных о пострадавших нет.

Ранее танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись друг с другом в Суэцком канале. О полученных повреждениях судов не сообщается. Позднее были опубликованы данные мониторинга буксировочных операций, согласно которым Burri был отбуксирован после столкновения. Других подробностей об инциденте не сообщается.

До этого сообщалось, что в Суэцком канале сломался нефтяной танкер, следующий из России в Китай. На помощь судну направили три аварийно-спасательных буксира. Судоходство удалось восстановить только после того, как танкер отбуксировали.

Кроме того, навигацию в Суэцком канале приостанавливали из-за севшего на мель судна под флагом Сингапура. В начале года на мель в канале сел сухогруз Glory с украинской кукурузой. Это произошло в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. На помощь грузовому судну направляли буксир, о пострадавших не сообщалось.