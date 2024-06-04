Грузовик не заметил толпу студентов на обочине и сбил их на скорости В Аргентине автомобиль сбил 10 студентов на обочине

Фото: Mario De Fina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупная авария произошла на севере Аргентины, сообщает издание Elterritorio. По данным СМИ, фургон сбил 10 студентов на обочине. Один из пострадавших погибла.

Отмечается, что студенты стояли на обочине из-за поломки автобуса и сигнализировали с помощью телефонов, но грузовик не заметил их. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, одна из пострадавших умерла по дороге в больницу, остальных доставили в медучреждения. Некоторые получили серьезные травмы.

Ранее пятеро подростков из Байкита Красноярского края угнали отцовскую «Волгу». Дети не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате ДТП двое подростков погибли на месте до приезда скорой помощи, всем участникам аварии от 13 до 14 лет. Двоих удалось спасти, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один отделался небольшими повреждениями.

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