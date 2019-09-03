https://static.news.ru/photo/c9aafc18-cee9-11e9-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Австралии грузовик упал на 66-летнего мужчину и задавил его насмерть, когда тот накачивал шину. Инцидент произошёл в порту Брисбена.

Во время накачки шина взорвалась, в результате грузовой автомобиль рухнул прямо на сотрудника транспортной компании, пишет Brisbane Times .

Мужчина получил критические травмы, приехавшие на место медики не смогли его спасти, он умер.

На месте работают сотрудники бюро по охране труда.

Ранее News.ru сообщал, что в Удмуртии стиральная машинка упала на двухлетнего ребёнка. Это произошло, когда мать малыша ненадолго отлучилась из дома. В результате несовершеннолетний погиб.