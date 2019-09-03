В Австралии грузовик упал на 66-летнего мужчину и задавил его насмерть, когда тот накачивал шину. Инцидент произошёл в порту Брисбена.
Во время накачки шина взорвалась, в результате грузовой автомобиль рухнул прямо на сотрудника транспортной компании, пишет
Мужчина получил критические травмы, приехавшие на место медики не смогли его спасти, он умер.
На месте работают сотрудники бюро по охране труда.
Ранее News.ru сообщал, что в Удмуртии стиральная машинка упала на двухлетнего ребёнка. Это произошло, когда мать малыша ненадолго отлучилась из дома. В результате несовершеннолетний погиб.