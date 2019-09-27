https://static.news.ru/photo/5888d44c-e140-11e9-9406-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: Леван Авлабрели/РИА Новости

Бывший председатель грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе призвала власти страны сделать первый шаг для восстановления авиасообщения с Россией.

Первый шаг должна сделать грузинская сторона. Россия была незаслуженно оскорблена, — цитирует политика ТАСС .

По её словам, Грузия должна признать это и протянуть руку примирения.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Грузией. По его словам, для восстановления полётов должны быть созданы подходящие условия.

Авиасообщение с Грузией было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.