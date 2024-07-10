Грузию не пускают в Евросоюз. Устроит ли Запад там новый Майдан

Фото: Sputnik/РИА Новости

Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах

В Службе внешней разведки России (СВР РФ) 9 июля сообщили, что США намерены разжечь протесты в Грузии. По данным ведомства, в ближайшее время в Тбилиси и других городах страны пройдут массовые волнения, поводом для них станет тупик в переговорах о вступлении в ЕС. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: внешние силы действительно попытаются повлиять на обстановку в республике. Что Запад приготовил для Грузии, произойдет ли там госпереворот и как это отразится на России — в материале NEWS.ru.

Каким будет сценарий госпереворота в Грузии

По версии СВР, в ближайшее время президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью американским СМИ обвинит правительство в «деградации» переговорного процесса с Евросоюзом. Таким образом она предупредит общественность о «катастрофических последствиях сближения с Москвой» и ущербе, который наносят республике переехавшие туда россияне, считает служба.

Также СВР выяснила, что Штаты через Зурабишвили готовят некий «политический сюрприз» от оппозиции для правящей партии «Грузинская мечта». Все это может привести к цветной революции. Ведомство уточнило, что в ходе грузинского Майдана возможны жертвы — так «западные режиссеры» попытаются направить гнев народа на силовиков.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Запад планирует усилить давление на Россию. Однако, как считает эксперт, смена руководства не в интересах Грузии, которая тесно сотрудничает с РФ.

«Можно подумать, полки европейских магазинов ломятся от грузинского вина, чачи и сыра сулугуни, а улицы Тбилиси полны туристов из ЕС. Экономика Грузии исторически тесно связана с российской, и наше взаимодействие в этой сфере — залог успеха. Это категорически не устраивает Запад, который хотел бы использовать Тбилиси как таран против Москвы, открыть своеобразный второй фронт, который бы дополнил украинский. Но власти страны сделали выводы, встали на путь национального развития и выгоды и перестали слушать Запад», — предположил он.

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах

Почему Грузию не берут в Евросоюз

В декабре Евросовет предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в ЕС. Премьер страны Ираклий Кобахидзе отмечал, что в планах у республики стать членом союза к 2030 году. В последние месяцы переговорный процесс между Тбилиси и Брюсселем затормозился из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», который в мае приняло грузинское правительство. Документ предусматривает обязательную регистрацию НКО и СМИ, получающих более 20% своих доходов из-за границы. Местная оппозиция сравнивает проект с аналогичным российским законом об иноагентах.

9 июля посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский объявил о приостановке интеграции Грузии в союз. По его словам, лидерам объединения «неясны намерения» правительства республики. «Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. <…> Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз», — подчеркнул он.

Герчинский добавил, что Брюссель заморозил передачу €30 млн Министерству обороны Грузии. Планировалось, что сумма должна быть потрачена на укрепление обороноспособности республики. По словам посла, со стороны ЕС последуют и другие шаги, призванные ограничить поддержку правительства. Он выразил надежду, что после выборов новые власти предпримут шаги навстречу евроинтеграции.

Ранее США заявили о планах пересмотреть отношения с Тбилиси. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон изменит условия партнерских программ и введет новые визовые правила для граждан закавказской республики. Пентагон объявил о переносе грузино-американских военных учений «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок.

Фото: Sputnik/РИА Новости Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах

В беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков обратил внимание, что Запад давно вынашивает планы по свержению правительства Грузии. Поэтому закон о противодействии иностранному влиянию, принятый кабмином, был попыткой Тбилиси сыграть на опережение, считает он. «Чтобы свергнуть правительство, нужно иностранное финансирование. Власти приняли закон, позволяющий его перекрыть. С одной стороны, они парализовали возможности Запада устроить переворот, а с другой — вызвали еще большее раздражение за рубежом», — считает эксперт.

Грузинский политолог Иосиф Манджавидзе уверен, что действия западных партнеров повлияют на обстановку в республике перед выборами. «На данный момент оппозиция разобщена и не способна действовать сообща. Она не может агрегировать электоральные настроения, так как дискредитирована в глазах граждан. Реально преодолеть пятипроцентный барьер способна лишь одна оппозиционная партия — «Единое национальное движение». Так что правящая «Грузинская мечта» может победить по инерции», — предположил он.

Что сказали в Грузии о решении ЕС

После решения ЕС приостановить процесс интеграции Зурабишвили обвинила правительство Грузии в антиевропейской и антизападной риторике. Президент считает, что партнеры дают республике выбор — стать частью европейского будущего или остаться в «изоляции» вместе с Россией. «Стоит рассмотреть эти очень тяжелые сообщения от двух наших близких друзей! Это ответ на невежественную и враждебную политику правящей партии по отношению к ним, а также предупреждение населению», — посетовала глава Грузии.

В «Грузинской мечте» не видят ничего страшного в заявлениях Запада. Депутат от правящей партии Бека Давитулиани заявил, что у республики будет шанс вступить в ЕС, как только начнется «большая волна расширения» этого союза. «На данный момент ее не предвидится. Когда эта волна станет реальной, Грузия обязательно станет ее частью, много чего происходит в мировой политике, и после всего этого конфигурация будет ясна», — подчеркнул он.

Давитулиани также выразил мнение, что приостановка военного финансирования со стороны ЕС навредит не только Тбилиси, но и Западу. По словам парламентария, Грузия является важной точкой на геополитической карте — и чем раньше партнеры страны это осознают, тем лучше.

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах

Будет ли смена власти в Грузии из-за аналога закона об иноагентах

В этом году по Грузии прокатилась волна протестов из-за закона об иностранном влиянии. Оппозиция вывела на улицы своих сторонников, которые потребовали отозвать инициативу. Демонстрации переросли в столкновения с полицией.

Журавлев не сомневается, что Запад попытается спровоцировать новые масштабные протесты в республике. По его мнению, зарубежных партнеров Тбилиси категорически не устраивает тесное сотрудничество Грузии с Россией.

«Запад, как уже не раз делал, попытается организовать переворот, своеобразную цветную революцию, чтобы поставить в Грузии лояльное правительство. Он будет действовать через оппозицию и Зурабишвили. Она — такой троянский конь, вернее, лошадь. Французская гражданка, волею судеб оказавшаяся на вершине грузинской власти, но работающая, очевидно, на западные структуры», — считает политик.

По мнению Манджавидзе, внешние силы пытаются воздействовать в первую очередь на молодежь Грузии, которая болезненно воспринимает перспективу разрыва связей с ЕС. Однако пока он считает госпереворот в республике маловероятным.

«Грузинское общество уже однажды столкнулось с последствиями подобных событий, так что антиреволюционные настроения сильны. Цветная революция может произойти, но ее вероятность мала. Ее не будет в том случае, если Запад не решится на экстраординарные меры. Я подразумеваю военное вмешательство прежде всего. К сожалению, может начаться и внутригрузинское гражданское противостояние. Но даже если революция произойдет, то в обозримом будущем Грузия не вступит в Евросоюз, у нее нет таких перспектив», — выразил мнение эксперт.

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах

Что будет с отношениями России и Грузии

Между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений. Они были разорваны в 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако страны продолжают сотрудничать в экономических вопросах. Кроме того, грузинское правительство не раз отказывалось присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

По оценке Маркова, текущие события в Грузии могут привести к сближению действующего правительства с Россией. Он считает, что Москве следует помочь властям Тбилиси.

«Отношения с Грузией у нас уже сейчас неплохие, но нужно думать об установлении дипломатических контактов. Трудно сказать, сможет ли Запад реализовать свои планы. Но Россия должна оказать помощь действующему правительству. У Москвы большой опыт противодействия цветным революциям, которым она может поделиться с Тбилиси», — объяснил политолог.

Однако если организаторы предполагаемой революции все же достигнут своих целей, республику ждет незавидное будущее, считает Иосиф Манджавидзе. «Если к власти придут люди, которые выберут ту же политику, что проводил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, это приведет к серьезным отрицательным последствиям. В долгосрочной перспективе такой курс станет трагедией для Грузии. Это негативно скажется и на отношениях с Россией. О прочих последствиях даже думать страшно», — резюмировал он.

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