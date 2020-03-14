https://static.news.ru/photo/34aa1da2-66c8-11ea-920f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Пушков/vk.com

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе обсудил по телефону ситуацию с коронавирусом с членом Совета Федерации Григорием Карасиным. Они договорились о закрытии границы между двумя государствами.

Гражданам государств будет запрещено перемещаться между странами. Исключением станут люди, направляющиеся домой из поездки, говорится на сайте грузинского правительства.

По нашей инициативе было принято решение закрыть границу на время, так как, сами знаете, мы [находимся] в условиях форс-мажора из-за вируса, — рассказал журналистам ТАСС российский сенатор.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось на четыре за сутки. Официально подтверждены 63 случая заражения COVID-19.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru писал, что Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о временной остановке курсирования поездов, беспересадочных и прицепных вагонов на Украину после решения этой страны закрыть международное железнодорожное сообщение из-за коронавируса.