https://static.news.ru/photo/bb2fd68c-65d8-11ea-9550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россияне не смогут въехать на территорию Грузии через Азербайджан или Армению. С 14 марта границы закрыты для граждан других стран в связи с угрозой коронавируса.

Грузино-армянская и грузино-азербайджанская границы закрыты для граждан третьих стран, в том числе россиян. Их попросту не пропустят, — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации кабмина Грузии.

Тем, чья поездка предусматривает транзит через указанные страны, придётся изменить маршрут. В течение ближайших 10 дней въезд в республики открыт только своим гражданам, пояснили агентству.

На сегодняшний день в Грузии выявлено 30 случаев заболевания коронавирусом. Один из заражённых выздоровел. В России число заразившихся составляет 47 человек. В их числе двое иностранцев — граждане Италии и Китая.