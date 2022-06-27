Грузия закрыла границу с Россией на неопределенный срок

Фото: Леван Авлабрели/Sputnik/РИА Новости

Контрольно-пропускной пункт «Казбеги» на Военно-Грузинской дороге

Грузия временно закрыла пропускной таможенный пункт «Казбеги», располагающийся на границе с Россией. Причиной закрытия погранпункта на российско-грузинской границе стала непогода: в Грузии ожидаются обильные дожди, сообщили на сайте Минфина страны. Представители министерства уточнили, что через пропускной пункт также будет невозможно осуществить ввоз и вывоз товаров.

Служба доходов Министерства финансов сообщает, что в связи со сложной метеорологической обстановкой в ​​Дарьяльском ущелье все процедуры таможенного контроля на Казбегском таможенном посту приостановлены в связи с проливными дождями, разливом рек (Терги и Девдор), — сказано в сообщении министерства.

Представители ведомства заверили, что после улучшения погодных условий и завершения восстановительных работ таможенный пост продолжит работу в обычном режиме.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщил, что единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на российско-норвежской границе закрыт для проезда грузовиков из РФ. С 7 мая российским судам также запретили вход в норвежские порты.