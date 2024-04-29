Грузия стала ближе к закону об иноагентах после стычки в парламенте Комитет грузинского парламента поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иностранных агентах, трансляция заседания велась на его сайте. Дискуссия была острой, документ обсуждали почти 10 часов, 14 оппозиционных депутатов удалили из зала. Депутат Хатия Деканоидзе кинула бутылку в коллегу Гурама Мачарашвили.

Завтра законопроект должны вынести на пленарное заседание. Третье и финальное слушание, предварительно, назначено на 17 мая. Против инициативы выступают активисты, оппозиция и президент Саломе Зурабишвили. Они видят в ней опасность на пути в Евросоюз и не хотят повторять опыт России, где действует схожий закон.

Сегодня в столице страны, в Тбилиси, пройдет митинг в поддержку закона об иностранных агентах. По сообщениям СМИ, для этого в город везут сотрудников бюджетных организаций. Президент страны назвала акцию «путинской».

Госслужащие «приехали» в Тбилиси аплодировать решениям правящей партии. Настоящая Грузия — свободная Грузия! Европейская Грузия! — написала Зурабишвили в Twitter.

Протесты же против этого закона продолжаются в Тбилиси вторую неделю. Граждане объясняли свое недовольство надеждой стать частью Евросоюза и нежеланием «вернуться в СССР». На митингах звучат лозунги «нет российскому закону», потому что грузины считают его копией принятого в РФ.