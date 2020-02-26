Минздрав Грузии подтвердил появление в стране первого гражданина, инфицированного коронавирусом COVID-19. Несколько десятков человек с подозрением на болезнь изолированы в больницах и карантинных зонах.
Заболевшим оказался гражданин Грузии, недавно вернувшийся из Ирана транзитом через Азербайджан. Это мужчина средних лет, уточнила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
По
Грузия приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем.
Как писал NEWS.ru, к 26 февраля вирусом заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. В течение недели новыми очагами инфекции стали Италия и Иран.
В России зафиксировано два случая заражения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен