https://static.news.ru/photo/7e258440-58c6-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Грузии подтвердил появление в стране первого гражданина, инфицированного коронавирусом COVID-19. Несколько десятков человек с подозрением на болезнь изолированы в больницах и карантинных зонах.

Заболевшим оказался гражданин Грузии, недавно вернувшийся из Ирана транзитом через Азербайджан. Это мужчина средних лет, уточнила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По информации агентства «Sputnik Грузия», в инфекционную больницу Тбилиси госпитализированы 11 граждан страны с высокой температурой, а также граждане Ирана и Китая. На карантине в регионе Имерети находятся 34 грузина, которые 21 февраля вернулись из КНР.

Грузия приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем.

Как писал NEWS.ru, к 26 февраля вирусом заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. В течение недели новыми очагами инфекции стали Италия и Иран.

В России зафиксировано два случая заражения.