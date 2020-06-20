Грузия рассчитывает открыть границу для россиян в августе

Грузия планирует открыть границу для российских туристов уже в августе и наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал на переговорах с Россией спецпредставитель премьера Зураб Абашидзе.
Абашидзе уточнил, что информация о миллиардных убытках Грузии из-за приостановки авиасообщения с Россией является сильно преувеличенной. Туристическая отрасль потеряла не $1 млрд, а $300–500 млн,
Мы надеемся, что границу откроем в августе — конце лета. Как только ситуация позволит, грузинская сторона будет готова начать прямые рейсы в Россию, — сказал Абашидзе.
Российская сторона согласна, что массового потока российских туристов в Грузию не будет, если не открыть авиасообщение. Но налаживание прямых рейсов зависит только со стороны официального Тбилиси.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что сейчас Грузия должна приложить все усилия, чтобы убедить Россию в стабилизации ситуации.
Сейчас мяч на стороне Грузии, — добавил Пушков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в последние десятилетия русский перестал быть в Грузии языком постоянного употребления. Его необходимо сохранить. Об этом заявила профессор, руководитель программы русской филологии Тбилисского государственного университета (ТГУ) Мария Филина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен