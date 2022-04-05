Грузия потребовала от Украины доказательств «контрабанды» в Россию
Тбилиси потребовал от Киева подтвердить сообщение о «контрабанде» товаров в Россию
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
13:08, 05 апреля 2022
Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS
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Служба госбезопасности Грузии потребовала от Украины предоставить доказательства о том, что Тбилиси, якобы помогает Москве закупать санкционную продукцию. Такую информацию предоставила вице-премьер Украины Ирина Верещук в одном из телеэфиров. По её словам, Грузия предоставляет России свою территорию, чтобы переправлять военную технику и запчасти, сообщает РИА Новости.
Призываем украинскую сторону незамедлительно предоставить доказательства этой информации, с целью правового реагирования. Правительство Грузии будет бескомпромиссным в любом возможном случае такого преступления, - сказано в заявлении СГБ Грузии.
В ведомстве также сообщили, что подобные мероприятия, согласно грузинского законодательства, являются тяжёлой категорией уголовного преступления.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исходя из интересов республики и её народа, Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.