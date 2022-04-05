Грузия потребовала от Украины доказательств «контрабанды» в Россию

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Украинские военные подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой в цехе завода «Заря» в Рубежном, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он добавил, что на окраинах города продолжаются бои.

ВФУ (вооружённые формирования Украины. — NEWS.ru.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода «Заря» подорвана одна цистерна (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва...