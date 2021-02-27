Грузия отменяет карантин для туристов шести стран с 1 марта

https://static.news.ru/photo/611b6b06-7a05-11eb-ac6e-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Туристы из шести стран, включая россиян, могут с 1 марта прилететь в Грузию без прохождения карантина. Сухопутные и морские границы страны по-прежнему остаются закрытыми для иностранных туристов.

Прилететь без прохождения карантина в Грузию могут те, кто традиционно часто посещает страну. Это граждане Армении, России, Азербайджана, Украины, Казахстана, Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

Туристы из перечисленных стран могут прилететь прямыми авиарейсами транзитом при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки в Грузию. До 1 марта в страну могли прилететь без прохождения карантина граждане и резиденты государств — членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Израиля, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Саудовской Аравии, Турции.

Авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено из-за пандемии коронавируса с 20 марта прошлого года. Ограничения не касались грузовых, чартерных, гуманитарных и других подобного типа рейсов.

Власти страны в связи с улучшением ситуации по коронавирусу с 1 февраля этого года полностью отменили ограничения на регулярное международное авиасообщение. По последним данным, в Грузии зарегистрировано 270 758 заражённых COVID-19, за минувшие сутки заболели 248 человек. Выздоровели 265 114 больных, в том числе за последние сутки — 525 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Таиланда обсуждает возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча. До этого власти отвергали подобные послабления, настаивая на обязательной самоизоляции только что прибывших путешественников.