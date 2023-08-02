Грузия ограничила экспорт в Россию американских автомобилей

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Правительство Грузии ввело ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей американского производства, сообщили представители службы доходов Минфина республики. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, новые правила действуют с 1 августа. С 26 сентября ограничения распространятся и на европейские машины.

С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций, — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что США и их союзники из числа стран «Большой семерки» задумались о практически полном запрете экспорта в Россию. По мнению представителей этих государств, такая мера должна существенно усилить давление на Москву, оказываемое в связи со спецоперацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что подобные шаги ударят по мировой экономике и могут привести к глобальному кризису. Он также напомнил, что до России ни одна страна в мире за всю историю не сталкивалась с подобным санкционным давлением. Тем не менее РФ адаптируется к ограничениям, развивается и строит планы на перспективу.