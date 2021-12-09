Грузия официально отказалась от участия в заседании «3+3» по Южному Кавказу

В МИД Грузии подтвердили, что не рассматривают участие в формате «3+3» по Южному Кавказу, сообщает Общественный телеканал «Пирвели архи» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Ранее стало известно, что первое заседание трёхсторонней региональной платформы пройдёт 10 декабря в Москве.

Мы не рассматриваем участие в этом формате, и следовательно, Грузия не будет представлена на встрече, назначенной на 10 декабря, — говорится в сообщении.

Представители МИД Грузии также подчеркнули, что Тбилиси уже не раз озвучивал свою позицию по данному вопросу.

Ранее в МИД Турции заявили, что 10 декабря в Москве состоится первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3», посвящённое решению вопросов «обеспечения мира и стабильности» на Южном Кавказе. МИД Азербайджана также подтвердил своё участие во встрече. Азербайджанскую сторону на заседании представит замглавы МИД Халаф Халафов.

Накануне также о предварительном заседании рабочей группы в формате «3+3» или «3+2» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Платформа «3+3» представляет собой поствоенное региональное сотрудничество трёх игроков на Южном Кавказе: Азербайджана, Армении и Грузии — с их влиятельными соседями: Турцией, Россией и Ираном. Основной целью такого формата является разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.