https://static.news.ru/photo/ee62db4e-6c40-11ea-909f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Проходящие в Абхазии президентские выборы являются незаконными и противоречащими нормам и принципам международного права. С официальным заявлением соответствующего характера 22 марта выступили представители МИД Грузии.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, абхазские выборы полностью незаконны, они противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права. По мнению официального Тбилиси, голосование не сможет иметь какие-либо правовые результаты.

Мировое сообщество эти выборы не признаёт и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, — цитирует «Интерфакс» заявление МИД Грузии.

Также в Тбилиси не забыли напомнить, что абхазские выборы проходят в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как ранее писал NEWS.ru, парламентские выборы, запланированные на осень, могут перенести из-за ЧП в Грузии. Такое мнение озвучила президент страны Саломе Зурабишвили.

Она представила парламенту приказ о введении в стране режима ЧП до 21 апреля.