Проходящие в Абхазии президентские выборы являются незаконными и противоречащими нормам и принципам международного права. С официальным заявлением соответствующего характера 22 марта выступили представители МИД Грузии.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, абхазские выборы полностью незаконны, они противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права. По мнению официального Тбилиси, голосование не сможет иметь какие-либо правовые результаты.
Мировое сообщество эти выборы не признаёт и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, — цитирует «Интерфакс» заявление МИД Грузии.
Также в Тбилиси не забыли напомнить, что абхазские выборы проходят в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Как ранее писал NEWS.ru, парламентские выборы, запланированные на осень, могут перенести из-за ЧП в Грузии. Такое мнение озвучила президент страны Саломе Зурабишвили.
Она представила парламенту приказ о введении в стране режима ЧП до 21 апреля.