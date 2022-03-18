Нацбанк Грузии: в стране не обслуживаются карты платёжной системы «Мир»

В коммерческих банках Грузии не работает карта «Мир», сообщили в Национальном банке страны. Представители регулятора напомнили, что приём данной платёжной системы будет наказываться по закону.

Отвечая на сообщения СМИ, в одном из торговых центров Батуми начала обслуживаться российская платёжная система «Мир». Хотим ещё раз сообщить вам, что зарегистрированная в Грузии система «Мир» не обслуживается ни коммерческими банками, ни платёжными провайдерами, — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее, 9 марта, Национальный банк Грузии заявил, что действующие в Грузии коммерческие банки и платёжные системы перестают сотрудничество с платёжной системой «Мир». В регуляторе указали, что российская национальная система «Мир» не имеет никакого отношения к финансовой системе Грузии.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

В этот же день Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.