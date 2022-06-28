Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя

Фото: IMAGO/Vasilis Ververidis / Motio/Global Look Press

Правительство Грузии решило запретить экспорт пшеницы и ячменя с 4 июля 2022 года по 4 июля 2023 года, передает радиостанция Fortuna. Об этом заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства страны Отар Шамугия, добавив, что ограничение не распространяется на экспорт кукурузы.

Учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно продавать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке, — сказал Шамугия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.

Президент добавил, что российские поставки зерна могут вырасти до 50 млн тонн. В первую очередь их направят Африке и странам Ближнего Востока.