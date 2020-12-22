Грузия может купить российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3da61fd8-4493-11eb-bdb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Минздрав Грузии допускает рассмотрение вопроса о закупке российской вакцины от коронавируса, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями грузинского Минздрава Паата Имнадзе.

По его словам, одобрение со стороны ВОЗ является основным критерием для рассмотрения вопроса о закупке именно российской вакцины. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, в свою очередь, что Тбилиси пока не рассматривает возможность купить вакцину от COVID-19 у Москвы, сообщает «Интерфакс».

Если она будет признана ВОЗ, то почему бы и нет, но насколько я знаю, пока об этом речи не идёт. Если будет признана, возникает вопрос, почему нет, — приводит агентство слова Имнадзе в эфире телеканала «Рустави 2».

Как отметила Тикарадзе, Тбилиси знает о том, что российская вакцина может быть «признана миром». В этом случае покупателями этого препарата могут стать и другие страны мира, а не только Грузия.

Как сообщал NEWS.ru, ранее новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов назвал число доз вакцины, необходимое для спасения России от коронавируса. По его словам, справедливо говорить о по крайней мере 240 млн доз вакцины, чтобы препаратом было охвачено подавляющее число граждан.

Напомним, в России в начале месяца начался первый этап массовой вакцинации населения от коронавируса. Первыми доступ к препарату получили люди с самым высоким риском заражения — врачи, учителя и другие работники социальной сферы. Однако, судя по доступной информации, этот этап провалился, а к вакцинации уже допускают всех желающих.