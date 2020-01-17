Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) получила жалобу от Грузии и Украины на «неправомерную» деятельность России. Наши соседи утверждают, что Москва якобы мешает им проводить поисково-спасательные операции в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Документ Киева и Тбилиси поддержали делегации стран Евросоюза и США,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация не собирается блокировать Украину и её морские порты никакими методами — ни политическими, ни военными. Об этом заявил генерал-майор Михаил Макарук. Ранее журналист Андрей Клименко сообщил, что усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе являются тренировкой перед полной блокадой Украины.
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