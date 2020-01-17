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Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожней со своими словами. По его мнению, Хаменеи следует думать, прежде чем критиковать Америку и Европу.

Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он...