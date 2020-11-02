Грузинский премьер заразился COVID-19

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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Глава правительства Грузии находился на самоизоляции с 31 октября, после того как COVID-19 выявили у одного из охранников премьера. Изолироваться также пришлось главе администрации кабмина Натии Мезвришвили и министру экономики и устойчивого развития Натии Турнаве.
С начала пандемии в Грузии выявлено 42 579 случаев заражения коронавирусом, 342 человека стали жертвами COVID-19.
Гахария 10 сентября констатировал приход в Грузию второй волны пандемии коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.