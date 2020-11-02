Грузинский премьер заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/5afcc2ec-1d30-11eb-80ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление грузинского кабмина. В правительстве сообщили, что Гахария пройдёт курс лечения дома. Премьер-министр в настоящее время чувствует себя хорошо, по его собственному признанию.

Глава правительства Грузии находился на самоизоляции с 31 октября, после того как COVID-19 выявили у одного из охранников премьера. Изолироваться также пришлось главе администрации кабмина Натии Мезвришвили и министру экономики и устойчивого развития Натии Турнаве.

С начала пандемии в Грузии выявлено 42 579 случаев заражения коронавирусом, 342 человека стали жертвами COVID-19.

Гахария 10 сентября констатировал приход в Грузию второй волны пандемии коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.