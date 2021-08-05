Грузинский политик выступил против дипломатических отношений с РФ

До тех пор, пока существуют «красные линии», связанные с вопросами о территориях Абхазии и Южной Осетии, восстановление дипломатических отношений Грузии и России невозможно. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

Своё заявление Кобахидзе сделал в ответ на высказывание заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, который сообщил, что Москва готова к восстановлению отношений настолько, насколько готов к этому Тбилиси.

По словам председателя «Грузинской мечты», у руководства государства есть очень определённая политика по данному вопросу.

Есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией <...>. Учитывая, что есть «красные линии», ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, — подчеркнул Кобахидзе.

При этом он напомнил, что между двумя странами всегда происходили дискуссии по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам и их как раз можно продолжить.

Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос, — сказал грузинский политик.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2008 год, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Ранее стало известно о том, что отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию.