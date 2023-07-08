Грузинская полиция не смогла защитить ЛГБТ-фестиваль В Тбилиси наряды полиции оказались бессильны перед противниками ЛГБТ-фестиваля

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

В Грузии сорван ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride, полиция не смогла защитить его от сотен противников, сообщили организаторы вечеринки в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Участникам фестиваля пришлось покинуть территорию. Марш против посвященного ЛГБТ мероприятия организовало консервативное движение Alt-Info и ряд правых партий Грузии. Представители фестиваля обвинили МВД страны их в поддержке.

Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранителям не удалось защитить территорию. Эвакуацию проводили автобусные такси.

Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля! Нас пришлось эвакуировать. Министерство внутренних дел не смогло обеспечить безопасность фестиваля, — пишут представители Tbilisi Pride.

Как сообщает Telegram-канал Paper Kartuli, активисты начали громить место запланированного мероприятия у озера Лиси. Они рушат сцену и бар, рвут плакаты и жгут флаги, полиция не контролирует происходящее.

По некоторым данным, число участников акции протеста против мероприятия составило около трех тысяч человек. Они прошли маршем от памятника Важа Пшавела до озера. Там в ходе стычек с полицией несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1 млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним. Взыскание было наложено из-за отсутствия маркировки «18+» в семи фильмах.