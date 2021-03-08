Грузинская оппозиция пригрозила протестами при отказе от досрочных выборов

https://static.news.ru/photo/6e78e28c-800f-11eb-87aa-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Shakh Aivazov/ТАСС

Оппозиция Грузии проведёт масштабную акцию протеста, если власти страны не назначат досрочные выборы в парламент, заявила одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Кроме того, правящая партия должна освободить политических заключённых, в том числе обвинённого в организации группового насилия за попытку прорваться в парламент в 2019 году экс-депутата Никанора Мелию, передаёт РИА Новости.

Если «Грузинская мечта» не согласится с проведением досрочных выборов, не освободит политических заключённых, в том числе и Нику Мелию, то 20 марта мы устроим очень большую акцию протеста, которая станет ответом граждан Грузии на оголтелость власти, — сказала Деканоидзе.

18 февраля глава правительства Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за конфликта со своим окружением, вызванного задержанием оппозиционного политика Ники Мелии. Гахария считал, что этот шаг взорвёт и так напряжённую ситуацию в стране. МВД приостановило процесс задержания Мелии после заявления премьера об уходе с поста. На место Гахарии правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула министра обороны Ираклия Гарибашвили. 22 февраля он официально стал премьер-министром. 23 февраля спецназ задержал Мелию.

Новый премьер назвал Мелию преступником. Гарибашвили заявил, что задержание связано с попыткой штурма здания парламента.

Как ранее писал NEWS.ru, грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также освобождения Мелии, арестованного 23 февраля. Глава партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава подчеркнул, что считает внеочередные выборы единственным выходом из политического кризиса.