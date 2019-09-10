https://static.news.ru/photo/59fd5f30-d3c8-11e9-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.

Вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение — за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО, — цитирует Расмуссена « Политика сегодня ».

По его словам, для того чтобы стать членом Альянса, Грузии нужно реформировать демократию, искоренить коррупцию, гарантировать защиту меньшинств и обеспечить свободу слова.

В Грузии заявление экс-генсека восприняли неоднозначно. Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе счёл предложение интересным, а лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что отказываться от территорий недопустимо.

Ранее News.ru писал, что оппозиционная грузинская партия «Альянс патриотов» предложила властям страны отказаться от вступления в НАТО, равно как и от стремления в любые другие военные блоки. Также в политическом объединении настаивают на отказе Тбилиси от размещения на территории закавказского государства чужих военных баз и полном соблюдении военного нейтралитета по примеру некоторых успешных западных стран.