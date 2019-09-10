Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
Вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение — за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО, — цитирует Расмуссена «Политика сегодня».
По его словам, для того чтобы стать членом Альянса, Грузии нужно реформировать демократию, искоренить коррупцию, гарантировать защиту меньшинств и обеспечить свободу слова.
В Грузии заявление экс-генсека восприняли неоднозначно. Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе счёл предложение интересным, а лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что отказываться от территорий недопустимо.
Ранее News.ru писал, что оппозиционная грузинская партия «Альянс патриотов» предложила властям страны отказаться от вступления в НАТО, равно как и от стремления в любые другие военные блоки. Также в политическом объединении настаивают на отказе Тбилиси от размещения на территории закавказского государства чужих военных баз и полном соблюдении военного нейтралитета по примеру некоторых успешных западных стран.