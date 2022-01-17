МИД: НАТО знает, как РФ может ответить на отказ выполнять её требования

Североатлантический альянс прекрасно знает о военно-технических мерах, которые Россия может принять в случае отказа Альянса от российских требований по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью для «Коммерсанта». Он подчеркнул, что Москва никому не угрожает, а просто предостерегает, её позиция понятна и предсказуема.

И мы её четко изложили, теперь ждём такой же честной реакции. В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно, — отметил замглавы МИД РФ.

Он уточнил, что в НАТО привыкли в последнее время свои так называемые «фундаментальные» принципы применять и толковать так, как хочется Альянсу, — в соответствии со своими геополитическими задачами. Но Россия на последней встрече чётко обозначила границы нерасширения НАТО дальше на восток. При этом Грушко подчеркнул, что безопасность «либо неделима для всех, либо её просто нет». И в таком случае меры, которые примет Россия, будут зависеть от задействованных против интересов Москвы военных потенциалов.

Дипломат пообещал продолжение диалога с НАТО и США по безопасности. Но это случится только после того, как Россия получит «письменные ответы на письменные предложения РФ».

США не исключают никаких мер в отношении России в случае её вторжения на Украину, заявил Белый дом в ответ на публикацию газеты Handelsblatt о SWIFT. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Издание утром 17 января со ссылкой на правительственные источники сообщило, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения РФ от платёжной системы SWIFT, потому что «полностью исключить Россию из системы слишком сложно».