Российских туристов задержали в Чаде

Российские путешественники были задержаны в Чаде. Среди них известный видеоблогер Алексей Камерзанов и администратор новосибирского паблика «ВКонтакте» «АСТ-54». Об этом сообщается в группе в социальной сети.
19 мая россияне в рамках экспедиции «Наш мир»
Маршрут путешествия был заранее согласован с полицией страны. 28 мая россияне отправились в путь, преодолели около 80% маршрута и 15 июня остановились для ночёвки в городе Файя-Ларжо. Ночью к ним нагрянули полицейские и военные. Они потребовали собрать вещи и проследовать в участок.
В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта, — говорится в сообщении.
После этого в сопровождении военных автомобилей путешественники приехали к дому местного губернатора. Затем военные забрали их автомобили, а туристов на военном самолёте отправки в Нджамену, где россиян встретило военное руководство.
Алексей Камерзанов
Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы, — написал путешественник.
Ранее в Южном Судане были задержаны блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Варламов, его жена, Верзилов и ещё двое россиян были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу. Военные обратили внимание, что у Варламова был с собой пульт от дрона. Хотя самого дрона у него не было, это послужило поводом для обыска и задержания. Позже россияне отпустили и они покинули страну.