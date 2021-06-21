Российских туристов задержали в Чаде

Российские путешественники были задержаны в Чаде. Среди них известный видеоблогер Алексей Камерзанов и администратор новосибирского паблика «ВКонтакте» «АСТ-54». Об этом сообщается в группе в социальной сети.

19 мая россияне в рамках экспедиции «Наш мир» приехали в столицу Камеруна Яунде и пересели на внедорожники. Путешественники пересекли границу с Чадом и оказались в городе Нджамена, где к группе примкнули ещё пять человек, включая туристку из Литвы. Кроме того, россиян сопровождал местный гид.

Маршрут путешествия был заранее согласован с полицией страны. 28 мая россияне отправились в путь, преодолели около 80% маршрута и 15 июня остановились для ночёвки в городе Файя-Ларжо. Ночью к ним нагрянули полицейские и военные. Они потребовали собрать вещи и проследовать в участок.

В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта, — говорится в сообщении.

После этого в сопровождении военных автомобилей путешественники приехали к дому местного губернатора. Затем военные забрали их автомобили, а туристов на военном самолёте отправки в Нджамену, где россиян встретило военное руководство.

Алексей Камерзанов написал на своей странице во «ВКонтакте», что русскоговорящий генерал объяснил им, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и поэтому туристов эвакуировали. После этого путешественников отвезли в отель за счёт военного ведомства, где они находятся уже шесть дней. Российское и французское посольства, поскольку в группе есть гражданка ЕС, были проинформированы.

Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы, — написал путешественник.

Ранее в Южном Судане были задержаны блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Варламов, его жена, Верзилов и ещё двое россиян были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу. Военные обратили внимание, что у Варламова был с собой пульт от дрона. Хотя самого дрона у него не было, это послужило поводом для обыска и задержания. Позже россияне отпустили и они покинули страну.