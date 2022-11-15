Групповое фото перед началом саммита лидеров G20 в Индонезии отсрочили

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Традиционное общее фото лидеров стран G20 перед началом саммита на Бали было отложено из-за нежелания ряда участников фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает агентство Kyodo со ссылкой на кабмин Индонезии. Президент страны Джоко Видодо в своей речи на открытии «Большой двадцатки» призвал не делить мир на части, а также положить конец конфликту на Украине.

Групповая фотография на открытии саммита сделана не была, поскольку правительство Индонезии заявило, что некоторые лидеры отказались фотографироваться с Лавровым, — говорится в сообщении.

Источники агентства заявили, что лидеры США, Японии и европейских стран предложат упомянуть украинский конфликт в итоговом коммюнике, но Россия, скорее всего, будет возражать. Это может затруднить доработку совместного заявления.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя вопрос об изоляции России на саммите G20, отметил важность дискуссий с лидерами других стран. Он подчеркнул, что мир столкнулся с серьезной ситуацией из-за конфликта на Украине. Глава МИД Китая Ван И на встрече с Лавровым на полях саммита G20 заявил, что Пекин не поддерживает исключение России из G20 и других международных площадок.