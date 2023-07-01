Группировка «Восток» отбила атаку ВСУ в ДНР: новости СВО на утро 1 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские подразделения отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Огнем артиллерии противник был остановлен в районе Макаровки в ДНР, рассказал он. Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы «Востока» уничтожили минометный расчет, а также пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого. В воздух поднимались и вертолеты армейской авиации группировки «Восток». По словам Чехова, они поразили скопления военных ВСУ около Макаровки и Новодонецкого.

Бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении. Атака артиллерии состоялась после тщательной разведки беспилотника. Опубликовано видео, на котором видно, что цель находилась около дороги.

Бойцы штурмового отряда Центрального военного округа получили награды за мужество и героизм, проявленные ими в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении. Награды им вручил в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Государственные и ведомственные награды вручены более 50 отличившимся военнослужащим.

Фото: mod_russia/t.me

Американский ведущий Гарланд Никсон считает, что у ВСУ не было шансов на успешное проведение контрнаступления. К нему они приступили, имея на руках слабый и иррациональный план, отметил он.

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что его подобное развитие событий не удивляет, поскольку «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи». Милли также отметил, что для США положение, которое можно будет назвать победой Украины, — «это свободная, независимая, суверенная страна с территорией в полном составе».

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что роль Китая в мирных переговорах по Украине в конечном итоге будет важной. И хотя мирный план, предложенный Китаем, явно неприемлем для Украины, Пекин следует активнее привлекать к решению украинского конфликта. Блэр считает, что Запад должен убедить Пекин в том, что «он достаточно силен, чтобы справиться с чем угодно».

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе непубличной поездки на Украину обсуждал с киевским руководством планы по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Украинские чиновники рассказали Бернсу об «амбициозной стратегии» по возврату территорий и началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года. Украинская сторона рассчитывает уже к осени «вернуть значительные территории» и переместить к границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до завершения текущего конфликта. Конгрессвумен также сообщила, что добивается запрета на поставки Украине вооружений, в частности истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. По мнению конгрессвумен, в настоящее время надо продвигать мир, а не финансировать войну.

Фото: defense.gov

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие годы на фоне конфликта на Украине ожидает двузначного роста оборота. В 2022 году концерн получил на 18% больше заказов, чем годом ранее, а сейчас продолжает значительно наращивать производство. На заводе в коммуне Унтерлюс рабочие трудятся в три смены «для снабжения оружием Украины». Там производят БМП Marder, танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киеву недостаточно той помощи от партнеров, которую они оказывают. Если бы у Украины была запрошенная прежде артиллерия, то на поле боя процессы развивались бы быстрее, отметил он. Зеленский также указал на то, что Украина с ее «мощной армией» могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств, имеющих небольшие вооруженные силы.

Владимир Зеленский также заявил, что Киев хочет «показать результаты» на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе. Лидеры государств, входящих в Североатлантический альянс, соберутся в столице Литвы на два дня — 11-12 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что, пока Киев не примут в НАТО, будет существовать угроза вооруженного конфликта. В этом контексте отрицательное решение по Украине будет самоубийством для Европы, отметил он. Кулеба добавил, что пришло время «оставить позади эту главу недопонимания и предрассудков».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден не выказывает интереса в завершении украинского конфликта. Неизвестно, насколько он вообще в нем заинтересован, отметил дипломат. Лавров напомнил, что все знают о несамостоятельности Владимира Зеленского. По мнению дипломата, украинскому лидеру «задают линию поведения» и он импровизирует в этих рамках «в зависимости от состояния происходящего на конкретный день». Именно поэтому разговаривать с Зеленским бессмысленно, считает глава МИД.

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался атаковать Курскую область. Канал утверждает, что дрон был нейтрализован российскими военными с помощью антидронового ружья. Никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

России могут потребоваться новые усилия, «ещe какие-то мобилизации» для успеха в военной операции на Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, в настоящее время Россия противостоит не только Вооруженным силам Украины, но и «консолидированному лагерю» союзников Киева. Затулин добавил, что на Западе не хотели бы, чтобы россияне воспринимали военную операцию на Украине как Отечественную войну, потому что их «русский народ не проигрывает».

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