Вооружённые американцы пытались попасть в Афганистан для эвакуации граждан
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:02, 08 сентября 2021
Фото: flickr.com
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Семь вооружённых американцев из числа гражданских пытались 31 августа попасть на территорию Афганистана через ОАЭ для оказания помощи по эвакуации граждан из страны. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.
Группа американцев была задержана в аэропорту Дубая, куда она «прибыла на частном самолёте с огнестрельным оружием». Позднее их освободили под залог.
В телеграмме Госдепа отмечается, что «пассажиры планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утверждённых планов дальнейшей поездки».
Госдеп осведомлён о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобождённых в Дубае, — заявил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что американские спецслужбы в августе провели тайную операцию, в ходе которой вывезли через секретную базу ЦРУ в Афганистане сотни своих граждан и работавших вместе с США афганских спецназовцев.
16 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления.