ВСУ предрекли проблемы из-за «Ланцета»: новости СВО на утро 20 сентября

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Дрон «Ланцет»

У ВСУ могут возникнуть большие проблемы после появления у России на поле боя новой модификации беспилотника «Ланцет», пишет Forbes. Издание отмечает, что недавно такой начиненный взрывчаткой дрон поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. В Forbes предположили, что эта атака могла стать боевым дебютом нового «Ланцета».

Вашингтон и его союзники среди стран «Большой семерки» считают, что украинский конфликт может продлиться еще шесть-семь лет. Отмечается, что члены G7 учитывают эти данные при военном и финансовом планировании. Неназванный источник утверждает, что странам, которые помогают Украине, придется пересмотреть проекты бюджетов, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву в условиях долгосрочного конфликта.

Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен в ДНР. По имеющимся данным, перед тем как сложить оружие, бойцы ВСУ перешли на специальный открытый российский радиоканал. По признанию самих украинцев, им надоело воевать. Как выяснилось позже, сдавшиеся военнослужащие оказались мобилизованными.

Фото: МО Украины

Подразделения ивановских десантников сумели закрепиться на северной окраине Клещеевки в ДНР, они взяли под контроль подступы к железной дороге, рассказал РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным Феникс. Населенный пункт представляет собой «серую зону» и ВСУ туда «не желают соваться». В южной части села у украинской армии «побольше личного состава», а в северной ВСУ лишь выставили наблюдательные пункты. В связи с этим утверждать, что Клещеевка в целом находится под украинским контролем, нельзя, отметил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь. Встреча руководителей двух государств состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В канцелярии израильского премьера отметили, что беседа прошла «в дружественной обстановке».

Российские средства ПВО поздно вечером 19 сентября сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Российские военные уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, это не первая атака, которую ВСУ попытались осуществить в регионе 19 сентября.

Страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, превращают данный вопрос в триллер и таким образом помогают России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, происходящее вызывает чувство тревоги.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Российские военные предотвратили воздушные атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Орловской областях, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 19 сентября. Беспилотники уничтожены.

Российские ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Шебекино в Белгородской области, об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН. Он заявил о планах представить в Совбезе ООН очередную «формулу мира», назвав ее глобальной. Также он сообщил, что Россия якобы «проглотила Белоруссию» и «угрожает Казахстану и балтийским странам». При этом Зеленский выразил уверенность, что «закулисные сделки не принесут результата».

Украина получит от Великобритании дополнительные десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны королевства Грант Шэппс. Всего в настоящий момент Лондон передал Киеву более 300 тысяч снарядов.

Российские военные нанесли удар по огневой позиции Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». По данным канала, в результате атаки с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» была уничтожена гаубица M777. На видеозаписи из зоны боевых действий можно увидеть, что ВСУ развернули орудие в лесополосе и активно вели огонь. Российские военные вычислили расположение противника и нанесли удар дроном-камикадзе.



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