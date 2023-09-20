У ВСУ могут возникнуть большие проблемы после появления у России на поле боя новой модификации беспилотника «Ланцет», пишет Forbes. Издание отмечает, что недавно такой начиненный взрывчаткой дрон поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. В Forbes предположили, что эта атака могла стать боевым дебютом нового «Ланцета».
Вашингтон и его союзники среди стран «Большой семерки» считают, что украинский конфликт может продлиться еще шесть-семь лет. Отмечается, что члены G7 учитывают эти данные при военном и финансовом планировании. Неназванный источник утверждает, что странам, которые помогают Украине, придется пересмотреть проекты бюджетов, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву в условиях долгосрочного конфликта.
Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен в ДНР. По имеющимся данным, перед тем как сложить оружие, бойцы ВСУ перешли на специальный открытый российский радиоканал. По признанию самих украинцев, им надоело воевать. Как выяснилось позже, сдавшиеся военнослужащие оказались мобилизованными.
Подразделения ивановских десантников сумели закрепиться на северной окраине Клещеевки в ДНР, они взяли под контроль подступы к железной дороге, рассказал РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным Феникс. Населенный пункт представляет собой «серую зону» и ВСУ туда «не желают соваться». В южной части села у украинской армии «побольше личного состава», а в северной ВСУ лишь выставили наблюдательные пункты. В связи с этим утверждать, что Клещеевка в целом находится под украинским контролем, нельзя, отметил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь. Встреча руководителей двух государств состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В канцелярии израильского премьера отметили, что беседа прошла «в дружественной обстановке».
Российские средства ПВО поздно вечером 19 сентября сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Российские военные уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, это не первая атака, которую ВСУ попытались осуществить в регионе 19 сентября.
Страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, превращают данный вопрос в триллер и таким образом помогают России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, происходящее вызывает чувство тревоги.
Российские военные предотвратили воздушные атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Орловской областях, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 19 сентября. Беспилотники уничтожены.
Российские ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Шебекино в Белгородской области, об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН. Он заявил о планах представить в Совбезе ООН очередную «формулу мира», назвав ее глобальной. Также он сообщил, что Россия якобы «проглотила Белоруссию» и «угрожает Казахстану и балтийским странам». При этом Зеленский выразил уверенность, что «закулисные сделки не принесут результата».
Украина получит от Великобритании дополнительные десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны королевства Грант Шэппс. Всего в настоящий момент Лондон передал Киеву более 300 тысяч снарядов.
Российские военные нанесли удар по огневой позиции Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». По данным канала, в результате атаки с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» была уничтожена гаубица M777. На видеозаписи из зоны боевых действий можно увидеть, что ВСУ развернули орудие в лесополосе и активно вели огонь. Российские военные вычислили расположение противника и нанесли удар дроном-камикадзе.
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