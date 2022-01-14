Группа сенаторов США прилетит на три дня в Киев

Двухпартийная группа сенаторов США намерена посетить с визитом Украину. Приезд политиков в Киев ожидается в воскресенье, 16 января, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что трёхдневный визит состоится через несколько дней после того, как в сенате США не был согласован законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2».

Программа пребывания сенаторов в Киеве не раскрывается.

Ранее стало известно, что американские санкции в отношении «Северного потока — 2» стали бы излишними, это вызвало бы столкновение интересов США, Германии и других европейских государств, поэтому сенат отклонил законопроект о них, считает политолог Александр Дудчак. Он добавил, что в Штатах пользуются сложившейся на газовом рынке в Европе обстановкой.