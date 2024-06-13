Группа кораблей Военно-морского флота России прибыла в порт Гаваны

Фото: Arial Ley/AP/TASS

Фрегат «Адмирал Горшков» прибывает в порт Гаваны в составе группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России

Корабельная ударная группа Северного флота в рамках дальнего похода прибыла в порт Гаваны. В кубинскую гавань зашли атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В честь прибытия запланированы две торжественные церемонии приветствия — отдельно для фрегата и подводного крейсера. Также российских моряков ждут встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест. Визит продлится до 17 июня.

Разнородная тактическая группа зашла в Гавану после отработки применения высокоточного ракетного оружия в Атлантике. В МИД Кубы подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона. В министерстве отметили, что визит отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам.

По словам главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева, заход на Кубу лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества России. Как прошло прибытие — в галерее NEWS.ru.

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