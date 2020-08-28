Группа Конституционного комитета Сирии может вновь собраться в Женеве

https://static.news.ru/photo/231def34-ea15-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Гейр Педерсен Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Редакционная группа Конституционного комитета (РГ КК) Сирийской Арабской Республики собирается вновь собраться в Женеве (Швейцария). Дату встречи определят по итогам согласования её повестки, рассказал 28 августа 2020 года во время брифинга спецпосланник генсека ООН по САР Гейр Педерсен. Он отметил «уважительный тон» завершившегося 28 августа заседания РГ КК. Мероприятия проходили на уходящей неделе.

Дипломат отметил, что во время последний дискуссий проявились «сильные разногласия». Он не стал говорить, по каким именно вопросам участники переговоров не смогли найти общий язык. По его словам, редакционная группа «хочет встретиться вновь», пишет ТАСС.

Стороны призваны сами решить, когда они соберутся, — резюмировал Педерсен.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны. После конституционной реформы в стране пройдут выборы. Они должны положить начало процессу политического урегулирования в Арабской Республике.

Сирийские оппозиционные порталы фиксируют укрепление влияния РФ в курортных районах Арабской Республики: за последнее время российская сторона существенно увеличила деловую активность в некоторых частях прибрежной провинции Латакия, пытаясь капитализировать своё влияние. Местные источники NEWS.ru утверждают, что обеспокоенность вызвана притоком обслуживающего персонала из России и переименованием некоторых объектов.