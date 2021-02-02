Группа экспертов ВОЗ посетит Уханьский институт вирусологии

https://static.news.ru/photo/566d999a-6565-11eb-b67c-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения посетит Уханьский институт вирусологии. Специалисты прибудут в учреждение в среду, 3 февраля. Специалисты прибыли в Китай специально — для поисков источника новой коронавирусной инфекции.

Эксперты посетят национальную лабораторию биологической безопасности и проведут обсуждения с экспертами из института международного научного сотрудничества. Об этом сообщает телеканал CGTN на своей странице в Twitter.

14 января 2021 года международная группа учёных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань для того, чтобы исследовать причины возникновения вируса. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили больницу в Ухани (КНР), где лечили первых людей с COVID-19. Специалисты прибыли в Китай специально — для поисков источника новой коронавирусной инфекции, рассказала участница делегации Марион Купманс.