Группа БРИКС может изменить свой состав Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС

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Тунис рассматривет возможность присоединения к группе БРИКС. Такое решение может быть принято на фоне зашедших в тупик переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук.

У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается, — сказал Мабрук, ссылаясь на осведомленные источники в правительстве.

Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что «диктат» со стороны МВФ, с которым государство ведет переговоры относительно выделения кредита, неприемлем, он может привести к еще большему обнищанию населения.

МВФ в декабре 2022 года приостановил рассмотрение возможности выдачи Тунису кредита в размере $1,9 млрд. Деньги понадобились стране в связи экономическими трудностями.

В состав группы БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Также о намерении присоединиться к блоку заявляли, в частности, Аргентина и Иран, а также, по данным МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

Ранее шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал заявил, что страна готовится к тому, что в саммите оранизации лично примут участие лидеры всех входящих в нее стран, включая президента России Владимира Путина. Саммит намечен на август 2023 года.