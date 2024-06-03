Гросси раскрыл, сколько столпов ядерной безопасности было нарушено на ЗАЭС Гросси: на Запорожской АЭС нарушены все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе своего заявления на Совете управляющих МАГАТЭ, текст которого опубликован на официальном сайте организации. Он отметил, что на объекте частично или полностью нарушены все семь столпов ядерной защиты.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны, — заявил он.

Совет управляющих МАГАТЭ собрался 3 июня в Вене. Мероприятие будет проходить до 7 июня включительно.

Гросси ранее заявил, что МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах Запорожской АЭС, если у него появятся неопровержимые доказательства. Он напомнил, что в апреле объект подвергся атаке беспилотников, однако, говорит он, дроны «могут прилетать с разных сторон».

До этого гендиректор Агентства указывал, что на ЗАЭС сохраняются серьезные риски для безопасности. По его словам, несмотря на то, что все шесть реакторов находятся в холодном останове, безопасность станции остается «чрезвычайно хрупкой».

Также Гросси обращал внимание на невозможность совершить перезапуск Запорожской АЭС. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым он отметил, что работа объекта может быть возобновлена лишь при условии «абсолютного исключения любого ядерного инцидента внешнего воздействия».