Гросси сообщил, что Запорожская АЭС едва избежала катастрофы Bloomberg: Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии

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Рафаэль Гросси

Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ 7 апреля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит Bloomberg. Он добавил, что поднимет вопрос произошедшего в Совете Безопасности ООН.

Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий, — сказал глава агентства.

В марте Рафаэль Гросси в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не смог назвать виновную в ударе сторону. По его мнению, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью.

Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее предположил, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы средств ПВО. По его словам, в уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.

14 марта директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомной станции. По данным представителей АЭС, если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальными.