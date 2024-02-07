Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пересек линию боевого соприкосновения в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на находящегося на месте корреспондента. По его словам, нештатных ситуаций в связи с перемещениями Гросси не было. Сейчас глава МАГАТЭ направляется в сторону Энергодара.

Вместе с Гросси линию соприкосновения пересекла группа наблюдателей, которая сменит своих коллег на Запорожской атомной электростанции. Во вторник глава МАГАТЭ переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сегодня он собирается посетить Запорожскую АЭС.

В конце января Гросси заявил, что потенциальная угроза крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной. По его словам, говорить о стабилизации ситуации на ядерном объекте пока нельзя. Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы свести риск к минимуму.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС может исходить только от Вооруженных сил Украины. По его словам, в районе атомной станции еженедельно обезвреживается до 100 беспилотников, ВСУ бьют по Энергодару на протяжении последних нескольких месяцев.

В ноябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это почти в три раза меньше, чем необходимо для ее нормального функционирования.