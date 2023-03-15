Гросси отказался ограничивать роль России в МАГАТЭ

Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не обладает полномочиями для исключения России из работы МАГАТЭ, пишут «Известия». Он добавил, что некоторые страны выступают за исключение Москвы из работы агентства из-за происходящего на Украине. По его словам, для этого существуют процедуры.

Многие считают, что из-за боевых действий на Украине и всего того, что происходит, необходимо понизить уровень присутствия России в организации. Некоторые доходят до крайности и предлагают, чтобы она была исключена из работы агентства. Однако в данном случае мы говорим о международных организациях, и существуют процедуры для таких целей, — сказал Гросси.

Он при этом призвал работать с возникающими «трениями» на фоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает контактировать с соответствующими странами в целях устранения разногласий.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что 3 марта ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.