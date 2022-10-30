Глава МАГАТЭ оценил возможность привлечения миротворцев ООН на ЗАЭС Гросси счел маловероятным привлечение миротворцев ООН на Запорожской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что привлечение миротворцев ООН на территорию Запорожской АЭС на сегодняшний день маловероятно. В беседе с агентством Nova он отметил, что для участия «голубых касок» необходимо разрешение Совета Безопасности ООН, однако там у России есть право вето.

Для прямого участия ООН нужен был бы проход в Совет Безопасности, где у России есть право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно, и также по этой причине я считаю, что пространство, которым управляло МАГАТЭ, получить действительно драгоценно, — сказал Гросси.

Он напомнил о намерении построить безопасную зону вокруг ЗАЭС. По словам главы агентства, стороны уже приближаются к ее созданию. Точные сроки установки безопасной зоны Гросси называть отказался.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что на сегодня обсуждаются параметры защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, но необходим процесс их согласования с МАГАТЭ. Дипломат отметил, что Россия находится в плотном контакте с Гросси по этому вопросу.

Замминистра добавил, что на станции постоянно находятся специалисты МАГАТЭ, продолжается работа с секретариатом организации, что в итоге является очень конкретным проявлением конструктивного ответственного подхода со стороны России.