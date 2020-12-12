Мощный взрыв прогремел в столице Сомали

https://static.news.ru/photo/47a2ba5e-3dd7-11eb-baa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: somaliguardian.com

Взрыв, после которого началась стрельба, произошёл в сомалийской столице Могадишо.

Согласно предварительным данным, взрыв был нацелен против военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза Сомали (АМИСОМ) в районе Джамхурия. После военные начали стрелять. Есть сообщения о раненых, передаёт Somali Guardian.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря в районе президентского дворца в сомалийской столице Могадишо произошла интенсивная перестрелка.

Ранее в сентябре террорист-смертник атаковал военную базу США. Нападение произошло вскоре после полудня по местному времени в районе Джанай Абдалле, примерно в 55 км к северо-западу от Кисмайо в районе Джуба. Боевик нанёс удар по американским войскам и сомалийским ополченцам.