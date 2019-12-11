https://static.news.ru/photo/1c768e8e-1c2f-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Brais G. Rouco/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что немного удивлена признанием Человеком года по версии журнала Time. Она также добавила, что посвящает эту награду всем молодым людям, которых беспокоит окружающая среда.

Тунберг надеется, что люди начнут прислушиваться к её призывам по объединению для решения проблемы изменения климата. Конкурентами Тунберг на звание «Человек года» были президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии назвал шведскую экоактивистку «отродьем». Он также заявил о непонимании СМИ её слов. Тунберг отреагировала на это высказывание и добавила у себя в профайл Twitter слово «отродье».